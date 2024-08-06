Игрок «Оренбурга» Башич: зимой Вера мог перейти в «Локо», но в «Химках» он хорошо начал

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался относительно перехода хавбека Лукаса Веры в «Химки», состоявшийся нынешним летом.

«Переход в «Химки» — решение Лукаса, которое он принял сам. Зимой у него было предложение из «Локомотива», не знаю, почему не получилось. Сейчас он в «Химках». Классный игрок, очень хорошо начал. Особо не общаюсь с Верой сейчас, но это из-за языкового барьера», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Вера принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых он забил один гол. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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