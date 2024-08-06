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Антони может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — Football Insider

Антони может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — Football Insider
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Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в услугах 24-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, саудовский клуб начал проявлять интерес к Антони после того, как им не удалось подписать контракт с крайним нападающим «Барселоны» Рафиньей.

В минувшем сезоне Антони принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В общей сложности вингер провёл на поле 1910 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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