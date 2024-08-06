Овчинников — о Сафонове: не могу сказать, насколько оправдан переход в «ПСЖ»

Бывший голкипер «Бенфики» и «Порту» Сергей Овчинников высказался о переходе вратаря сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Не знаю, как всё сложится. Может, Доннарумма получит травму или перейдёт в другой клуб. Я буду болеть и переживать за Матвея, он, безусловно, квалифицированный вратарь.

Не могу сказать, насколько оправдан переход в «ПСЖ». С точки зрения финансов, возможно, и оправдан. А с точки зрения спортивной части, может, и не нужно было. Это решать Матвею», – приводит слова Овичнникова Metaratings.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.