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Экс-вратарь «Локо» Крешич: как Гильерме так долго играл? Он должен был закончить карьеру

Экс-вратарь «Локо» Крешич: как Гильерме так долго играл? Он должен был закончить карьеру
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Бывший вратарь «Локомотива» Дарио Крешич высказался об уходе голкипера Маринато Гильерме из клуба.

«Я в восторге, что Гильерме так долго играл в «Локомотиве». Как так могло быть? Он должен был закончить карьеру (смеётся). Мне он запомнился очень хорошим человеком, позитивным, мы очень хорошо сдружились тогда», — сказал Крешич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 1 июля московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе голкипера Маринато Гильерме. Клуб и футболист расстались по истечении срока трудового договора.

Гильерме перешёл в «Локо» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

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