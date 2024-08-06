Угальде высказался о своей результативности в последних матчах за «Спартак»

Центральный нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о своей результативности в последних матчах за красно-белых. В трёх последних встречах 22-летний футболист забил четыре гола.

— У тебя четыре гола в трёх матчах, забиваешь в каждой игре. Что главное изменилось лично для тебя с начала сезона?

— Ничего особенного не изменилось. Просто нам даётся игра. Мы создаём много моментов, забиваем по три мяча за игру. Отсюда и мои голы. Моя эмоциональная реакция на голы? Конечно, потому что каждый мяч на этом стадионе при наших болельщиках, это большое счастье для меня. К тому же мы побеждаем, — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали шесть очков и занимают пятое место.

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