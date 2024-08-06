Гранат: думал, «Ростов» навяжет борьбу «Зениту», ожидал от них большего

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о минувшем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 5:0.

«Я ожидал большего от «Ростова» в матче с «Зенитом». Я думал, что ростовчане хотя бы навяжут борьбу, но произошла очень уверенная победа «Зенита». В этом вся заслуга футбольного клуба «Зенит». Если Карпин сказал, что увидел в этом матче много положительных моментов, значит, на самом деле увидел много положительного», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место. «Ростов» заработал четыре очка и располагается на восьмой строчке.

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