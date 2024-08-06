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Булыкин — о результативности Угальде: Манфред почувствовал уверенность и раскрепощённость

Булыкин — о результативности Угальде: Манфред почувствовал уверенность и раскрепощённость
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде в начале нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Когда меняется тренер, то происходит встряска футболистов. Эта встряска помогла Угальде. Но самое главное для нападающего — почувствовать уверенность и раскрепощённость, которые приходят после первого забитого мяча в новой команде. Это и произошло с Манфредом.

«Спартак» начал играть, забивать, побеждать. И Угальде тоже стал поражать ворота и почувствовал уверенность в себе. Но бомбардирские навыки нужно будет подтвердить в матчах с более серьёзными соперниками. Тогда проявятся истинные качества и нападающего, и всей команды», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В трёх последних встречах 22-летний футболист забил четыре гола. После начала сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место.

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