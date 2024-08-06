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Польских судей отстранили от работы на матче ЛЧ из-за кражи дорожного знака — Weszlo

Польских судей отстранили от работы на матче ЛЧ из-за кражи дорожного знака — Weszlo
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Польские арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы на VAR на сегодняшнем матче (6 августа) третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» из-за того, что накануне встречи они в состоянии алкогольного опьянения украли дорожный знак и были арестованы полицией. Об этом сообщает Weszlo.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, поздно ночью полиция получила сигнал, что мужчины несут по улице дорожный знак, после чего они приехали на место происшествия. Судья пребывали в состоянии алкогольного опьянения

Подчёркивается, что Польский футбольный союз намерен провести расследование этой ситуации. В случае подтверждения обвинений трудовые соглашения с арбитрами будут расторгнуты.

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