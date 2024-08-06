Польских судей отстранили от работы на матче ЛЧ из-за кражи дорожного знака — Weszlo

Польские арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы на VAR на сегодняшнем матче (6 августа) третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» из-за того, что накануне встречи они в состоянии алкогольного опьянения украли дорожный знак и были арестованы полицией. Об этом сообщает Weszlo.

По информации источника, поздно ночью полиция получила сигнал, что мужчины несут по улице дорожный знак, после чего они приехали на место происшествия. Судья пребывали в состоянии алкогольного опьянения

Подчёркивается, что Польский футбольный союз намерен провести расследование этой ситуации. В случае подтверждения обвинений трудовые соглашения с арбитрами будут расторгнуты.

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