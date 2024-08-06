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Экс-вратарь «Локомотива» Крешич: скучаю по Москве и слежу за результатами команды

Экс-вратарь «Локомотива» Крешич: скучаю по Москве и слежу за результатами команды
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Дарио Крешич заявил, что скучает по столице РФ, а также следит за выступлением красно-зелёных.

«Скучаю по Москве, собираюсь приехать туда в сентябре. Слежу за «Локомотивом», знаю их результаты. Уже больше пяти лет не становятся чемпионами. Последний раз — в 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира», — сказал Крешич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Крешич выступал за «Локомотив» с июля 2012-го по январь 2014 года.

«Локомотив» по итогам трёх туров нового сезона РПЛ набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», в активе которого девять очков.

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