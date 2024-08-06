Вилла Лионеля Месси подверглась вандализму со стороны активистов-экологов

Особняк нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси в Испании подвергся нападению экоактивистов. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, активисты пробрались в особняк, который ещё не до конца достроен, и облили его чёрной и красной красками. Затем один из присутствующих в здании развернул плакат, на котором было написано «Спасите планету. Ешьте богатых. Упраздните полицию».

До американского клуба Месси выступал за «Барселону», а также за «ПСЖ». Всего на клубном уровне он провёл 904 матча, в которых отметился 735 голами и 355 результативными передачами. В составе этих клубов Лионель Месси становился победителем как национальных турниров, так и международных. Также Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».