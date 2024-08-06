Сергей Песьяков: «Спартак» два-три матча выиграет, и всегда сразу говорят: «Чемпионы!»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, будет ли московский «Спартак» бороться за чемпионство. Напомним, вчера, 5 августа, в матче 3-го тура чемпионата России красно-белые победили самарский клуб со счётом 3:0.

«Блин, вот реально — «Спартак» два-три матча выиграет, и всегда сразу говорят: «Чемпионы! Чемпионы!» Давайте сыграем первый круг и потом будем разговаривать на эту тему», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей не заработали ни одного очка и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.

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