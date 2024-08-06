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Сергей Песьяков: «Спартак» два-три матча выиграет, и всегда сразу говорят: «Чемпионы!»

Сергей Песьяков: «Спартак» два-три матча выиграет, и всегда сразу говорят: «Чемпионы!»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, будет ли московский «Спартак» бороться за чемпионство. Напомним, вчера, 5 августа, в матче 3-го тура чемпионата России красно-белые победили самарский клуб со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Блин, вот реально — «Спартак» два-три матча выиграет, и всегда сразу говорят: «Чемпионы! Чемпионы!» Давайте сыграем первый круг и потом будем разговаривать на эту тему», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей не заработали ни одного очка и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.

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