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Полузащитник Ориоль Ромеу вернулся в «Жирону» на правах аренды после сезона в «Барселоне»

32-летний опорный полузащитник Ориоль Ромеу перешёл в «Жирону» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Футболист является игроком «Барселоны».

Ромеу перешёл в стан сине-гранатовых из «Жироны» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,4 млн. В минувшем сезоне Ромеу сыграл 37 матчей (1432 минуты) и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн.

Также ранее футболист выступал за такие клубы, как «Челси» и «Саутгемптон».

«Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024, уступив мадридскому «Реалу». Команда набрала 85 очков за 38 матчей.