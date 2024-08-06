Президент «Урала» Иванов: у меня с Федотовым не возникало финансовых вопросов

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно ситуации с ЦСКА и экс-тренером красно-синих Владимиром Федотовым, намеренным получить от московского клуба денежные средства в качестве компенсации за разрыв контракта. Ранее российский специалист подал иск в Палату по разрешению споров РФС, однако получил отказ в его удовлетворении.

— У вас есть понимание, как у него мог возникнуть такой спор с ЦСКА?

— Это не мой вопрос, я не знаю, как там всё на самом деле. Надо спрашивать у ЦСКА.

— У вас с ним не было финансовых вопросов?

— Никогда у нас с Владимиром Валентиновичем финансовых вопросов не возникало. У меня с ним очень хорошие отношения, — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на решение Палаты по разрешению споров РФС, заявив, что клуб не воспринимает данное решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной.

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