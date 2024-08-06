«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 21:00

Сегодня, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором примут участие белградский «Партизан» и киевское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Матч обслужит бригада арбитров под руководством Донатаса Румшаса. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.