Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 21:00

«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 21:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором примут участие белградский «Партизан» и киевское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Матч обслужит бригада арбитров под руководством Донатаса Румшаса. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Польских судей отстранили от работы на матче ЛЧ из-за кражи дорожного знака — Weszlo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android