Экс-тренер «Спартака» Ромащенко: видно, что хороший микроклимат в команде

Бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко высказался об игре красно-белых на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

— Процесс знакомства Станковича с командой происходит быстро. Вчера вышел хороший стартовый состав. Футболисты классно показали себя в командной игре. Видно, что хороший микроклимат в «Спартаке». Новички команды добавили определённых красок. Сейчас у красно-белых есть момент, от которого можно оттолкнуться. Если говорить о матче с «Крыльями Советов», видно, что Станкович уже познакомился с командой, он понял, какой должен быть стартовый состав. Это хорошая платформа для движения вперёд.

— «Спартаку» не хватало такого футболиста, как Барко?

— Да, это именно тот игрок, которого не было на позиции атакующего полузащитника. Сразу вспомнил Алекса. Такой футболист не привязан к пространству. Он хорошо двигается по всей ширине поля и ищет мяч. Техническая оснащённость Барко не только улучшила «Спартак» в переходных фазах, но и вывела игру красно-белых на новый уровень. Барко — ключевое приобретение «Спартака». Но надо отметить, что это только начало, эмоции, — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице.