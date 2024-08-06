Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: Станкович грамотно распоряжается всеми футболистами «Спартака»

Гладилин: Станкович грамотно распоряжается всеми футболистами «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру красно-белых на старте нового сезона РПЛ.

«Игра «Спартака» не удивляет. Футболисты играют в свой футбол, а Станкович ищет варианты для усиления команды. Поэтому идёт творческий процесс. Сейчас у тренерских штабов «Крыльев Советов» и «Спартака» неравные условия. У самарской команды забирают лучших футболистов, а красно-белые приобретают лучших игроков. Одна команда борется за чемпионство, а другая — за выживание. Поэтому результат закономерен.

Если в первой игре с «Оренбургом» у «Спартака» были допущены ошибки, то в последующих матчах команда показывает, что она восстановилась. Сейчас всё идёт к тому, что Станкович грамотно распоряжается 20 с лишним футболистами, находящимся в обойме. Поэтому все игроки стараются показывать свой максимум», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Угальде высказался о своей результативности в последних матчах за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android