Гладилин: Станкович грамотно распоряжается всеми футболистами «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру красно-белых на старте нового сезона РПЛ.

«Игра «Спартака» не удивляет. Футболисты играют в свой футбол, а Станкович ищет варианты для усиления команды. Поэтому идёт творческий процесс. Сейчас у тренерских штабов «Крыльев Советов» и «Спартака» неравные условия. У самарской команды забирают лучших футболистов, а красно-белые приобретают лучших игроков. Одна команда борется за чемпионство, а другая — за выживание. Поэтому результат закономерен.

Если в первой игре с «Оренбургом» у «Спартака» были допущены ошибки, то в последующих матчах команда показывает, что она восстановилась. Сейчас всё идёт к тому, что Станкович грамотно распоряжается 20 с лишним футболистами, находящимся в обойме. Поэтому все игроки стараются показывать свой максимум», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.