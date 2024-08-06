Аршавин сделал выбор между Кордобой и Соболевым в свете слухов об их переходе в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин, считает, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба лучше подойдёт санкт-петербургскому клубу, чем форвард «Спартака» Александр Соболев. Ранее появлялась информация об интересе «Зенита» к этим игрокам.

— Если мы вернёмся опять в весну, где у «Зенита» были игровые проблемы и где читалось, что нужен человек, который может продавить, то сейчас такого человека у «Зенита» тоже нет.

— Соболев или Кордоба?

— Кордоба, — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее в своей профессиональной карьере колумбийский форвард представлял такие команды, как «Гранада», «Майнц», «Герта» и «Кёльн».

В прошлом месяце Александр Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.