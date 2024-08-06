Защитник «Химок» Олег Исаенко назвал плюсы нового формата Кубка России

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко поделился мнением о новом формате Фонбет Кубка России.

«Я считаю, что новый формат Кубка России очень хороший. Проводится очень много матчей. К примеру, из-за Кубка России в августе пройдёт много игр, отсюда у каждого футболиста будет своя игровая практика», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне «Химки» выступали в Мелбет Первой лиге. Команда добралась до второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где уступила «Ростову» (0:0, 6:7 пен.).

Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в сезоне-2022/2023. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

В Суперфинале Кубка России сезона-2023/2024 встречались «Зенит» и «Балтика». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1 и стали обладателями трофея.