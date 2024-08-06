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Агент Тимур Гурцкая: извиняюсь перед Михаилом Галактионовым

Агент Тимур Гурцкая: извиняюсь перед Михаилом Галактионовым
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Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на старте нового сезона РПЛ.

«Я извиняюсь перед Михаилом Галактионовым. С такими потерями, как Глушенков, Миранчук, я в жизни не мог подумать, что они будут играть так по качеству. Пока что «Локомотив» выглядит очень неплохо», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Локомотив» по итогам трёх туров нового сезона РПЛ набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Также на счету подопечных Михаила Галактионова одна победа в розыгрыше Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Этим летом «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

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