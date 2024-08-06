Ибрагимович: я чудо природы и преуспел бы в любом виде спорта с мячом

Бывший нападающий сборной Швеции и ряда европейских грандов Златан Ибрагимович ответил на вопрос, в каком олимпийском виде спорта он мог бы преуспеть.

«Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. Боевые искусства — я также мог бы попробовать себя в этом. Раньше я занимался тхэквондо. Я быстро двигаю ногами. У меня было бы преимущество в росте, который составляет 1,97 м, но я бы двигался как парень с ростом 1,60 м. Я чудо природы, но таким способом не пытаюсь произвести впечатление. Это правда.

Мне нравился тот адреналин, который я получал в тхэквондо. Мне нравились спарринги. Так я чувствую себя живым», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

Напомним, в составе сборной Швеции Ибрагимович принял участие в 122 матчах во всех турнирах, в которых забил 62 гола.

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