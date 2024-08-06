Сергей Овчинников назвал клубы, которые по его мнению, навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ

Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников назвал клубы, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«На самом деле клубов-то много: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо». И по традициям, и по философии эти команды ставили перед собой самые высокие задачи. Я бы также не сбрасывал со счетов «Ростов», который может стать открытием сезона. Работа в клубе проделана очень хорошо, собран сбалансированный коллектив. В отличие от «Ростова», «Спартак», например, не так сбалансирован, соответственно, получаются такие результаты, как с «Оренбургом». Надо подождать и посмотреть на работу Станковича», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

По итогам 3-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший семь очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся самарские «Крылья Советов» и «Факел» из Воронежа.

В прошлом сезоне РПЛ чемпионом стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», следом оказались «Динамо» и «Локомотив».