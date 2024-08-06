Чалов остался в запасе на матч квалификации ЛЧ с «Мальмё», Оздоев — в стартовом составе

Сегодня, 6 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором шведский «Мальмё» встретится с греческим ПАОКом. Игра пройдёт на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Мальмё»: Далин, Ларсен, Янссон, Цаттерстром, Бузанелло, Болин, Йонсен, Пенья, Нанаси, Телин, Ботхейм.

ПАОК: Котарски, Отто, Кендзёра, Кульеракис, Баба, Шваб, Оздоев, Живкович, Константелиас, Тайсон, Брэндон.

Новоиспечённый российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов остался на скамейке запасных на матч с «Мальмё».

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