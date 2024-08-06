Валерий Гладилин: заслуга Станковича, что Угальде начал забивать

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что новый главный тренер московского клуба Деян Станкович положительно повлиял на игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Станкович — грамотный тренер, поэтому он понял, как использовать Угальде. У «Спартака» хорошие фланговые сочетания, а также появился Барко. По итогу футбол команды построен на комбинационной игре и снабжению Угальде, ведь он не таранный нападающий, как Соболев. Это заслуга Станковича, что Угальде начал забивать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Угальде забил четыре гола в трёх последних матчах.

Угальде перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.