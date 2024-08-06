Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Гладилин: заслуга Станковича, что Угальде начал забивать

Валерий Гладилин: заслуга Станковича, что Угальде начал забивать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что новый главный тренер московского клуба Деян Станкович положительно повлиял на игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Станкович — грамотный тренер, поэтому он понял, как использовать Угальде. У «Спартака» хорошие фланговые сочетания, а также появился Барко. По итогу футбол команды построен на комбинационной игре и снабжению Угальде, ведь он не таранный нападающий, как Соболев. Это заслуга Станковича, что Угальде начал забивать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Угальде забил четыре гола в трёх последних матчах.

Угальде перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Булыкин — о результативности Угальде: Манфред почувствовал уверенность и раскрепощённость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android