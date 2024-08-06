Колыванов — о Мусаеве в «Краснодаре»: если нет результата, рано или поздно уволят

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился мнением о текущей форме «Краснодара».

«Краснодар» очень мало забивает. Понятное дело, что команда сыграла не с самыми сильными соперникам в РПЛ, поэтому должна была как минимум одержать две победы. Не знаю, дело в тренере или в чём-то другом. Просто в прошлом сезоне команда была мобилизована и аккуратно играла в обороне. Но сейчас «Краснодар» лихорадит. Может быть, из-за отсутствия уверенности из-за упущенного чемпионства. Но зачем говорить о прошлом сезоне? Нужно засучить рукава и работать дальше.

Сложно сказать, будет ли отставка Мусаева в ближайшее время. Когда команда не выигрывает, а ставятся другие задачи, то вполне возможно, что будет отставка. А может быть, её и не будет. У «Краснодара» прекрасный президент Галицкий, который многое сделал для Краснодарского края, города и футбола. Он разумный человек. Но всё зависит от результата. Какой бы тренер ни был, если нет результата, то рано или поздно тебя уволят», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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