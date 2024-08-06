«ПСЖ» предложил Альваресу зарплату в € 10 млн, игрок ждёт варианта от «Атлетико» — Романо

На текущий момент 24-летний нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продолжает вести переговоры об условиях своего личного контракта с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, обсуждение заработной платы является решающим фактором в переходе аргентинского футболиста в стан «матрасников». Ситуация усложняется тем, что некоторое время назад «ПСЖ» предложил ему годовой оклад в размере € 10 млн. Подчёркивается, что нападающий ещё не принял окончательного решения о переходе в «Атлетико».

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. В активе футболиста также есть 36 матчей в составе сборной Аргентины, в которых Альварес забил девять голов.

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