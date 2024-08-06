Глушаков — об отстранении Соболева: его ситуации не знаю, помню только свою, где был прав

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об отстранении от первой команды «Спартака» нападающего Александра Соболева.

— Ты тоже оказывался в ситуации, когда тебя отстраняли от команды, как и Сашу Соболева. Понятное дело, что контекст у вас разный, но итог один. Что ты можешь ему пожелать или посоветовать в такой ситуации?

— Я не знаю ситуации Соболева, что он сейчас делает и с кем тренируется. Но пожелаю ему не опускать руки и двигаться вперёд. Повторюсь, его ситуации не знаю, помню только свою, где я был прав на 200% и ничего такого не делал. Вот и всё. Ну, как говорится, правда восторжествовала, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.