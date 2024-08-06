Президент Аргентины выразил сочувствие Месси в связи с нападением на его дом экоактивистов

Президент Аргентины Хавьер Милей прокомментировал инцидент с нападением экоактивистов на дом форварда аргентинской национальной команды и «Интер Майами» Лионеля Месси. Напомним, экоактивисты совершили нападение на дом Месси, находящийся в Испании.

«Я выражаю солидарность с семьёй Месси в связи с этим трусливым и бредовым событием. Прошу правительство Педро Санчеса (председатель правительства Испании. — Прим. «Чемпионата») гарантировать безопасность граждан Аргентины, проживающих в Испании», — написал Милей на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что экоактивисты пробрались в особняк, который ещё не до конца достроен, и облили его чёрной и красной красками. Затем один из присутствующих в здании развернул плакат, на котором было написано «Спасите планету. Ешьте богатых. Упраздните полицию».

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