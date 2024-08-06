Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Молдавии оценил игру Рябчука в «Спартаке» под руководством Станковича

Тренер сборной Молдавии оценил игру Рябчука в «Спартаке» под руководством Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко высказался об улучшении качества игры защитника национальной команды и «Спартака» Олега Рябчука.

«Я считаю, что тренер Деян Станкович упростил функциональные обязанности Рябчука. От этого Олегу стало проще, и он стал эффективнее. Теперь Олег может меньше участвовать в тяжёлых комбинационных атаках и вместо этого вскрывать фланги через стенку. В контрпрессинге он перестал выключаться, появилась уверенность.

Возможно, Станкович увидел, что может получить от Олега, и решил это использовать. Я в сборной могу на это положиться. Я не могу научить футболистов, я могу лишь посмотреть сильные качества игроков, чтобы они проявили их на поле. Так и случилось сейчас в «Спартаке» с Олегом», — приводит слова Клещенко Legalbet.

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В нынешнем сезоне футболист не выходил на поле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Рябчук: Станкович очень сконцентрирован на своих идеях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android