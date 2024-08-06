Тренер сборной Молдавии оценил игру Рябчука в «Спартаке» под руководством Станковича

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко высказался об улучшении качества игры защитника национальной команды и «Спартака» Олега Рябчука.

«Я считаю, что тренер Деян Станкович упростил функциональные обязанности Рябчука. От этого Олегу стало проще, и он стал эффективнее. Теперь Олег может меньше участвовать в тяжёлых комбинационных атаках и вместо этого вскрывать фланги через стенку. В контрпрессинге он перестал выключаться, появилась уверенность.

Возможно, Станкович увидел, что может получить от Олега, и решил это использовать. Я в сборной могу на это положиться. Я не могу научить футболистов, я могу лишь посмотреть сильные качества игроков, чтобы они проявили их на поле. Так и случилось сейчас в «Спартаке» с Олегом», — приводит слова Клещенко Legalbet.

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В нынешнем сезоне футболист не выходил на поле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.