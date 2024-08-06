Гладилин: Соболев не нужен «Спартаку» в том состоянии, в котором был в Оренбурге

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации с отстранением нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Мой совет Соболеву — это прийти к Станковичу и поговорить. Если он хочет играть за «Спартак» и отдаваться полностью, то его можно использовать и он поможет. Но если он хочет уйти, то его не надо задерживать. А так Соболев не нужен «Спартаку» в том состоянии, в котором был в Оренбурге», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.