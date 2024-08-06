Робер Пирес: знаю, что Мбаппе разочарован из-за своего неучастия на Олимпиаде-2024

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес высказался относительно отсутствия нападающего Килиана Мбаппе в составе «трёхцветных» на Олимпиаде-2024.

«Я знаю, что Мбаппе разочарован. Знаю, что он хотел принять участие, потому что многие мечтают сыграть на Олимпийских играх. Кроме того, они проходят во Франции, в Париже, в его городе.

Однако полагаю, что в конечном итоге всё решил «Реал» и главный в нём — Флорентино Перес. Считаю, что нужно уважать слово президента. Сейчас Мбаппе важнее для «Реала», чем для сборной Франции и Олимпиады. Мне бы хотелось, чтобы он играл под руководством Тьерри Анри, но важно уважать позицию «Реала», — приводит слова Пиреса Mundo Deportivo.

В финале футбольного турнира Олимпиады-2024 сборная Франции встретится с Испанией. Игра состоится 9 августа.

Материалы по теме Анчелотти: Мбаппе придётся адаптироваться к «Реалу», как и всем остальным

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: