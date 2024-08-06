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Гурцкая: спортивный директор «Спартака» Амарал — смешной человек в агентском мире

Гурцкая: спортивный директор «Спартака» Амарал — смешной человек в агентском мире
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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала на фоне приобретения футболиста Маркиньоса из бывшего клуба главного тренера красно-белых Деяна Станковича «Ференцвароша», а также слухов о покупке Миэнти Абены из этой же команды.

«Амарал — смешной человек в агентском мире. Он никогда не занимался этим делом. Когда говорят, что он скаут из «Бенфики», надо понимать, что он просто сидел у компьютера. Скаут и спортивный директор — это разные вещи. Он взялся за те трансферы, которые не может делать, он не может ни о чём договориться», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Амарал назначен на должность спортивного директора «Спартака» в декабре прошлого года. «Спартак» купил этим летом голкипера Александра Довбню, полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, хавбека «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, нападающего Виллиана Жозе.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице.

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