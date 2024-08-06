«Галатасарай» не хочет продавать Кёна, интересующего «Спартак», пока не найдёт ему замену

«Галатасарай» не намерен осуществлять трансфер 25-летнего левого защитника Деррика Кёна, интерес к которому проявляет московский «Спартак», до момента, пока ему не будет найдена соответствующая замена. Об этом сообщает Gala Media со ссылкой на Son Dakika.

По информации источника, турецкий гранд также не устраивает предложение красно-белых за трансфер Кёна в размере € 7 млн. «Галатасарай» хочет выручить более высокую сумму с продажи защитника.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: