Пять игроков «Зенита» — в сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» — в составе команды пять футболистов клуба.
Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).
Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА), Жерзино Ньямси («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»).
Полузащитники: Педро («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»).
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»).
Напомним, по итогам трёх туров лидером российского чемпионата является «Зенит», набравший девять очков. Второе место в таблице занимает московское «Динамо», набравшее такое же количество очков, но отстающее по дополнительным показателям.