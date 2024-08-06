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Пять игроков «Зенита» — в сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» — в составе команды пять футболистов клуба.

Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА), Жерзино Ньямси («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»).

Полузащитники: Педро («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»).

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»).

Напомним, по итогам трёх туров лидером российского чемпионата является «Зенит», набравший девять очков. Второе место в таблице занимает московское «Динамо», набравшее такое же количество очков, но отстающее по дополнительным показателям.