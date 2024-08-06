Ольмо может провести первую тренировку с «Барселоной» в грядущую пятницу — Sport.es

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо пройдёт медицинское обследование для перехода в «Барселону» в грядущий четверг, 8 августа. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, уже на следующий день после прохождения медицинского освидетельствования испанский футболист может принять участие в тренировочном процессе с будущими партнёрами. Подчёркивается, что официальная презентация Ольмо в качестве игрока «Барселоны» может состояться в пятницу (9 августа) или субботу (10 августа).

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: