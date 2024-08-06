Онана предупредил болельщиков «МЮ», что он будет много рисковать в новом сезоне

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана заявил, что он будет много рисковать в своей игре в новом сезоне.

«Будьте готовы к этому сезону. Я пойду на большой риск [в новом сезоне], приготовьтесь, ребята! Могу предупредить вас об этом заранее. Я получу ещё больше удовольствия, когда начнётся новый сезон», — приводит слова Онана The Athletic.

28-летний футболист стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. За этот период сезоне принял участие в 51 матче во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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