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«ПСЖ» начал переговоры с «МЮ» по трансферу Джейдона Санчо — Sky Sports

«ПСЖ» начал переговоры с «МЮ» по трансферу Джейдона Санчо — Sky Sports
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«ПСЖ» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера нападающего клуба Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

По информации источника, уже обсуждались условия потенциальной сделки. Сообщается, что Санчо готов к переходу и договорённость с ним, как ожидается, не вызовет проблем. «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в £ 40 млн (€ 46,4 млн).

Напомним, в начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

Вингер перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 85 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчо в € 30 млн.

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