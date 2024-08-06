Тренер «Зенита» де Оливейра ожидает, что матч с «Динамо» будет непростым

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.

«С «Динамо» будет непростая игра. У них отличная команда с прекрасными футболистами, поэтому нам будет нелегко. Но все равно ждем отличного и интересного матча.

Что касается открытой тренировки, приятно, что такие мероприятия случаются. Много людей приходят посмотреть на «Зенит». Мне очень нравится. Это становится отличной традицией. Здесь прекрасное место, но в Петербурге вообще много хороших мест», – приводит слова де Оливейры «РБ Спорт».

Напомним, по итогам трёх туров лидером российского чемпионата является «Зенит», набравший девять очков. Второе место в таблице занимает московское «Динамо», набравшее такое же количество очков, но отстающее по дополнительным показателям.