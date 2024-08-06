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«Карабах» проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол в концовке

«Карабах» проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол в концовке
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и болгарский «Лудогорец». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер из Швейцарии. Матч закончился победой «Лудогорца» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 2
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Алмейда – 56'     1:1 Жунинью – 65'     1:2 Видал – 87'    
Удаления: нет / Видал – 89'

На 56-й минуте счёт во встрече открыл защитник Диниш Алмейда. На 65-й минуте нападающий Жунинью восстановил равновесие. На 87-й минуте нападающий Кайо Видал забил гол, ставший победным для «Лудогорца».

Ответный матч между командами в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится 13 августа. Игра пройдёт на стадионе «Хювефарма Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
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