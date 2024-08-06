«Карабах» проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол в концовке

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и болгарский «Лудогорец». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер из Швейцарии. Матч закончился победой «Лудогорца» со счётом 2:1.
На 56-й минуте счёт во встрече открыл защитник Диниш Алмейда. На 65-й минуте нападающий Жунинью восстановил равновесие. На 87-й минуте нападающий Кайо Видал забил гол, ставший победным для «Лудогорца».
Ответный матч между командами в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится 13 августа. Игра пройдёт на стадионе «Хювефарма Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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