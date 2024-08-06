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Сергей Овчинников: мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне?

Сергей Овчинников: мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне?
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Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников оценил желание некоторых отечественных футболистов попробовать свои силы за рубежом.

«Я, например, с детства хотел играть в московском «Динамо», мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне? Я же русский. Если бы был армянином, то мечтал бы за «Арарат» играть. Что здесь плохого-то? Это же здорово! Мы же любим своего ребёнка не за то, что он хороший, а за то, что свой. С футбольными командами то же самое», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Сергей Овчинников во время своей футбольной карьеры был голкипером. Всего он провёл 519 матчей, в которых пропустил 471 мяч. В 220 играх Сергею удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Овчинников играл за такие команды, как «Локомотив», «Динамо» Москва, «Порту», «Бенфика», «Динамо» Сухум.

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