Сергей Овчинников: мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне?

Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников оценил желание некоторых отечественных футболистов попробовать свои силы за рубежом.

«Я, например, с детства хотел играть в московском «Динамо», мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне? Я же русский. Если бы был армянином, то мечтал бы за «Арарат» играть. Что здесь плохого-то? Это же здорово! Мы же любим своего ребёнка не за то, что он хороший, а за то, что свой. С футбольными командами то же самое», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Сергей Овчинников во время своей футбольной карьеры был голкипером. Всего он провёл 519 матчей, в которых пропустил 471 мяч. В 220 играх Сергею удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Овчинников играл за такие команды, как «Локомотив», «Динамо» Москва, «Порту», «Бенфика», «Динамо» Сухум.