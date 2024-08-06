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Альварес согласовал контракт с «Атлетико» и перейдёт в испанский клуб за € 95 млн — Романо

Альварес согласовал контракт с «Атлетико» и перейдёт в испанский клуб за € 95 млн — Романо
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24-летний нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес принял пятилетний контракт от мадридского «Атлетико» и перейдёт в стан «матрасников» за € 95 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб заплатит € 75 млн в виде фиксированной суммы и ещё € 20 млн — в качестве дополнительных выплат.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на аргентинского футболиста также претендует «ПСЖ», предлагающий заработную плату в размере € 10 млн в год.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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