Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перейти в «Аталанту» или «Лилль»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перейти в итальянскую «Аталанту» или во французский «Лилль». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Аталанта» видит в Марсьяле замену своему форварду Джанлуке Скамакке, который недавно перенёс операцию из-за травмы крестообразной связки колена. Что касается «Лилля», то французы рассматривают Марсьяля из-за возможного ухода из команды форварда Джонатана Дэвида.

Напомним, в прошлом сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» истекло 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.