Думфрис не хочет продлевать контракт с «Интером», игроку интересен «МЮ» — Орнштейн

28-летний правый защитник «Интера» Дензел Думфрис не намерен обсуждать новый контракт с итальянским клубом, рассчитанный до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский футболист заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Однако это возможно только в том случае, если нынешний правый защитник «красных дьяволов» Аарон Ван-Биссака покинет команду. Несмотря на это, сами манкунианцы предпочитают видеть на этой позиции Нуссайра Мазрауи, на текущий момент выступающего в составе «Баварии».

Думфрис выступает в составе «Интера» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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