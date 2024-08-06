Титов: уверен, что любой футболист «Спартака» в будущем скажет, что Станкович классный

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов отметил наличие хороших взаимоотношений между главным тренером красно-белых Деяном Станковичем и игроками команды.

«Подмечаю, как [Деян] Станкович – человек, который был великолепным футболистом, выиграл всё в «Интере», — общается с ребятами во время матча. И даже эти обнимашки с [Олегом] Романцевым были искренними. Уверен, что он знает, кто такой Романцев. Это не наигранно смотрится, а от души, поэтому любой футболист, я уверен, и мы это ещё послушаем в интервью через месяц-два, год, скажет, что Станкович классный. Он искренний, душевный – это видно», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Ранее Станкович сообщил, что он поклонился Романцеву после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», в котором красно-белые разгромили самарский клуб со счётом 3:0. Сербский специалист занял должность главного тренера «Спартака» нынешним летом. Под его руководством красно-белые провели четыре матча во всех турнирах, в которых три раза одержали победу и один раз потерпели поражение.

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