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Женская сборная США стала первым финалистом футбольного турнира на ОИ-2024

Женская сборная США стала первым финалистом футбольного турнира на ОИ-2024
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Завершился матч полуфинала женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные США и Германии. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Сборная США одержала победу со счётом 1:0 (д. вр.).

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
США (ж)
Окончен
1 : 0
ДВ
Германия (ж)
1:0 Смит – 95'    

На 95-й минуте нападающая сборной США София Смит забила гол и установила финальный счёт в матче.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

Сетка плей-офф женского турнира на Олимпиаде-2024
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