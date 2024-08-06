Сёмин: сложно сказать, что происходит с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о проблемах «Краснодара» на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, что происходит с «Краснодаром». У них очень сильные футболисты, которые могут бросить вызов «Зениту». Потенциал у игроков огромный, но есть вопрос к количеству футболистов в команде. Обычно чемпионство выигрывают 17-18 футболистов, которые проводят большее количество матчей. Они знают, что выйдут на поле.

Но когда в команде большая группа футболистов – это не всегда хорошо. Получается, что много игроков обижается. Даже если взять «Манчестер Сити», у которого много футболистов, но всегда есть 18-20 основных футболистов. В этом смысле «Зенит» является показательным примером. Но у петербургской команды очень сильный тренер, который сам был футболистом», – приводит слова Сёмина Metaratings.

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона РПЛ вничью. «Быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу. Подопечные Мурада Мусаева забили один гол за три матча. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.