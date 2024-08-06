«Манчестер Юнайтед» отказался от борьбы за футболиста «ПСЖ» Угарте — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения полузащитника «ПСЖ» Мануэля Угарте. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не готов заплатить требуемую французским клубом цену в размере € 100 и собирается рассматривать других игроков на рынке. Сообщается, что в случае снижения цены «красные дьяволы» готовы вернуться к переговорам.

Напомним, 23-летний Мануэль Угарте перешёл в «ПСЖ» из португальского «Спортинга» летом 2023 года. В минувшем сезоне уругваец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 45 млн.