Ибрагимович: Моуринью — прекрасный манипулятор, он напоминает мне Капелло

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович охарактеризовал экс-тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, с которым они вместе работали в английском клубе с 2016 по 2018 год.

«Жозе был машиной. Он извлекает из тебя максимум пользы. Моуринью умеет манипулировать людьми. Он знает, как воздействовать на тебя, знает, как обращаться с тобой, независимо от твоего игрового уровня. Он напомнил мне [Фабио] Капелло, но в новой версии. Дисциплина, трудности, интенсивность, — он не из мягких. Это то, что мне нравится. Вы же помните, откуда я родом? У меня суровая семья», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

За период выступлений в «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 10 результативными передачами.

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