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ПАОК сыграл вничью с «Мальмё» в матче Лиги чемпионов, Чалов не появился на поле

ПАОК сыграл вничью с «Мальмё» в матче Лиги чемпионов, Чалов не появился на поле
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором шведский «Мальмё» встречался с греческим ПАОКом. Игра проходила на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился ничьёй со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
2 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Янссон – 28'     1:1 Тайсон – 42'     2:1 Нанаси – 67'     2:2 Баба – 75'    

На 28-й минуте защитник «Мальмё» Понтус Янссон открыл счёт во встрече. На 42-й минуте полузащитник Тайсон восстановил равновесие. На 67-й минуте хавбек Себастьян Нанаси вывел «Мальмё» вперёд. На 75-й минуте Абдул-Рахман Баба сравнял счёт в игре.

Российский полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле всё время встречи. Нападающий Фёдор Чалов не вышел со скамейки запасных.

Ответная игра между командами состоится 13 августа.

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