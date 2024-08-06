ПАОК сыграл вничью с «Мальмё» в матче Лиги чемпионов, Чалов не появился на поле

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором шведский «Мальмё» встречался с греческим ПАОКом. Игра проходила на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился ничьёй со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте защитник «Мальмё» Понтус Янссон открыл счёт во встрече. На 42-й минуте полузащитник Тайсон восстановил равновесие. На 67-й минуте хавбек Себастьян Нанаси вывел «Мальмё» вперёд. На 75-й минуте Абдул-Рахман Баба сравнял счёт в игре.

Российский полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле всё время встречи. Нападающий Фёдор Чалов не вышел со скамейки запасных.

Ответная игра между командами состоится 13 августа.

Самые титулованные футбольные клубы России: