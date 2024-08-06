Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал, как команда изменилась за время его работы в клубе

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о своей работе в клубе.

«За последние шесть лет мы четырежды попадали в Лигу чемпионов. Этот сезон станет для нас четвертым. Мы стали одним из главных игроков в европейском футболе, и это сильно отличается от того, что было восемь лет назад. Мы прошли этот путь вместе, и, конечно, за это время в команде сменилось много игроков. Она сейчас почти неузнаваема по сравнению с той, что была раньше. Мы как минимум трижды менялись, но всегда сохраняли высокий уровень решимости и конкурентоспособности. Это благодаря здешней системе: от тренерского штаба до игроков, клуба, атмосферы и самого города. Все эти факторы способствуют тому, как команда функционирует», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

Гасперини был назначен на должность главного тренера команды из Бергамо летом 2016 года. За этот период под руководством итальянского специалиста «Аталанта» выиграла Лигу Европы, это произошло в минувшем сезоне. По итогам чемпионата Италии сезона-2023/2024 подопечные Гасперини набрали 69 очков и заняли четвёртое место.