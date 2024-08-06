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«Реал» проявляет интерес к Ромеро, «Тоттенхэм» запросил € 175 млн за игрока — TEAMtalk

«Реал» проявляет интерес к Ромеро, «Тоттенхэм» запросил € 175 млн за игрока — TEAMtalk
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Мадридский «Реал» заинтересован в 26-летнем центральном защитнике «Тоттенхэма» Кристиане Ромеро. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Тоттенхэм» установил на Ромеро цену в размере € 175 млн. «Сливочные» рассматривают аргентинского футболиста в качестве замены Лени Йоро, чей трансфер в мадридский клуб сорвался, поскольку игрок предпочёл перейти в «Манчестер Юнайтед».

Центральный защитник выступает в составе «Тоттенхэма» с 2021 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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